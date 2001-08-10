Мошенники атаковали островных пенсионеров

Сахалинцам стали поступать звонки от неизвестных лиц, которые представляются сотрудниками Пенсионного фонда и вводят граждан в заблуждение, обещая перечислить им мифическую выплату. Как сообщили ТИА "Острова" в ПФР, цель мошенников — под любым предлогом получить от собеседника код, который поступает на мобильное устройство в виде смс-сообщения, либо узнать CVV/СVC-коды, номера счетов и карт для осуществления операции по переводу денежных средств со счета жертвы.

Областное отделение ПФР напоминает, что специалисты фонда не звонят клиентам и не ходят по домам, чтобы уточнить личные данные или заполнить документы. Работа с населением ведется исключительно в клиентских службах территориальных органов Пенсионного фонда РФ, а извещения от имени ПФР направляются гражданам по почте. Назначение пенсий и других социальных выплат производится на основании письменных заявлений граждан, поданных в территориальные органы ПФР и офисы МФЦ.

- Уважаемые сахалинцы, будьте бдительны. Ни при каких обстоятельствах не передавайте свои персональные данные неизвестным лицам. Используя полное имя человека, его паспортные данные, страховой номер индивидуального лицевого счета в ПФР, реквизиты банковских карт и иную личную информацию, мошенники могут воспользоваться этими сведениями в любых корыстных целях, - отмечают в фонде.

Отделение Пенсионного фонда по Сахалинской области рекомендует по всем вопросам, входящим в компетенцию организации, обращаться по телефону «горячей линии» 8 (4242) 49-55-05.