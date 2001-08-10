Двое сахалинцев пропали на резиновой лодке в Холмском районе

Днём 8 сентября в ЕДДС Холмского района поступило сообщение о пропаже людей. Очевидцы рассказали, что в районе села Серные Источники двое мужчин решили поплавать в море на одноместной надувной резиновой лодке и не вернулись. На место происшествия из Холмска немедленно выехали спасатели и сотрудники ГИМС, но поиски результатов не дали, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

В настоящее время поиски ведутся спасателями, сотрудниками ГИМС и полиции. Пропавшие 1983 и 1984 годов рождения, жители г. Холмска, вышли в море с нарушением района и режима плавания. Главное управление МЧС России по Сахалинской области напоминает жителям и гостям островного региона о том, что вода ошибок не прощает, а правила безопасности написаны кровью и поэтому обязательны для исполнения. Помните, к каждому отдыхающему спасателя поставить невозможно, поэтому основное условие отдыха на воде - это ответственное отношение к безопасности.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.