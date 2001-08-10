Офицер погиб, выпав из окна здания ГИБДД в Южно-Сахалинске

Сегодня, 10 сентября, в Южно-Сахалинске погиб один из офицеров ГИБДД. Он выпал из окна четвертого этажа здания по улице Сахалинской, 46в, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на ASTV.RU.

По предварительной информации, представитель высшего руководящего состава служил в спецбатальоне ДПС ГИБДД. Он был заместителем командира роты. Недавно написал рапорт об увольнении в связи с выходом на пенсию, а затем взял больничный. На днях офицер передумал покидать службу. Рапорт отозвал. Руководство пошло ему навстречу. Сегодня, во время занятий по законодательству, проходящих на четвертом этаже здания ГИБДД областного центра, мужчина выпал из окна. Спасти его не удалось.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.