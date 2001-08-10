Тихоокеанское
информационное агентство
11 Сентября 2019
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13:00, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Фальсифицированное сливочное масло продавали южносахалинцам

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области проводятся проверки предприятий розничной торговли, а также предприятий, осуществляющих производство, переработку, хранение и реализацию молока и молочных продуктов. В результате проверки в супермаркете «Фреш 25» в Южно-Сахалинске выявлено фальсифицированное сливочное масло «Экомилк». Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на ведомство.

Протоколом испытаний Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора подтверждено наличие в сливочном масле «Экомилк» жирностью 82,5% производителя ЗАО «Озерецкий молочный комбинат» растительных масел и жиров на растительной основе (стигмастерина, бета-ситостерина, кампестерина) и сухого молока, не заявленного производителем в составе продукции, что является признаком фальсификации.

Выявленная продукция изъята из реализации и будет уничтожена в установленном законом порядке. Кроме того, Россельхознадзор направит в адрес производителя предписание на отзыв декларации на серийный выпуск масла.
 
Результаты исследований внесены в государственные информсистемы «Веста» и «Сирано», центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, региональные управления ветеринарии и иные заинтересованные ведомства.

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