Фальсифицированное сливочное масло продавали южносахалинцам

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области проводятся проверки предприятий розничной торговли, а также предприятий, осуществляющих производство, переработку, хранение и реализацию молока и молочных продуктов. В результате проверки в супермаркете «Фреш 25» в Южно-Сахалинске выявлено фальсифицированное сливочное масло «Экомилк». Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на ведомство.

Протоколом испытаний Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора подтверждено наличие в сливочном масле «Экомилк» жирностью 82,5% производителя ЗАО «Озерецкий молочный комбинат» растительных масел и жиров на растительной основе (стигмастерина, бета-ситостерина, кампестерина) и сухого молока, не заявленного производителем в составе продукции, что является признаком фальсификации.