Жительница Южно-Сахалинска обокрала фирму, в которой работала
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летней южносахалинки, обвиняемой в присвоении и растрате. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
Как отмечают в ведомстве, установлено, что в декабре 2018 гора фигурантка была принята на работу в фирму по оказанию услуг такси и аренды легковых автомобилей. В силу вверенных обязанностей она получила доступ к сейфу, где хранились наличные средства предприятия. В июне 2019 года злоумышленница украла из сейфа 327 тысяч рублей, которыми впоследствии распорядилась по своему усмотрению.
Женщине вменяют ч. 3 ст. 160 УК РФ - присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с причинением крупного ущерба. Во время следствия она полностью признала свою вину и обязалась возместить ущерб предприятию. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:20 Сегодня Этап всероссийской спартакиады казачьей молодёжи проходит на Сахалине
- 09:40 Сегодня Автобус №22 пошёл по новому расписанию в Южно-Сахалинске
- 09:00 Сегодня Движение по железнодорожному переезду на улице Сахалинской ограничат на два дня
11:30 Сегодня Островитянок научили шить русский фольклорный костюм
- 12:00 4 Сентября Женщина погибла в результате ДТП в Южно-Сахалинске
18:00 6 Сентября Пьяная охинка угнала автомобиль, чтобы покататься
- 17:30 5 Сентября Два участка перекроют на улице Сахалинской в областном центре
20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
10:47 13 Августа Островитян зовут на мероприятия в рамках Дней Эрмитажа
11:40 15 Августа Художественные сокровища России покажут сахалинцам
16:30 19 Августа Южносахалинцев зовут на "Ночь кино"
12:05 20 Августа Южносахалинцев приглашают на экскурсию по площади Славы
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
20:07 9 Сентября Ветеринар Василий Мынаев: «На Дальнем Востоке клиники такого уровня, как у нас, больше нет»
21:03 5 Сентября Сыровар Мария Федотова: Наш сыр – произведение искусства, в которое мы вкладываем душу
16:59 2 Сентября Управляющая конного клуба Марина Стократная: в нашем хозяйстве – лучшие скакуны Сахалина
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?