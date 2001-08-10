Жительница Южно-Сахалинска обокрала фирму, в которой работала

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летней южносахалинки, обвиняемой в присвоении и растрате. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Как отмечают в ведомстве, установлено, что в декабре 2018 гора фигурантка была принята на работу в фирму по оказанию услуг такси и аренды легковых автомобилей. В силу вверенных обязанностей она получила доступ к сейфу, где хранились наличные средства предприятия. В июне 2019 года злоумышленница украла из сейфа 327 тысяч рублей, которыми впоследствии распорядилась по своему усмотрению.

Женщине вменяют ч. 3 ст. 160 УК РФ - присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с причинением крупного ущерба. Во время следствия она полностью признала свою вину и обязалась возместить ущерб предприятию. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.