Сахалинцу, виновному в смертельном ДТП, грозит до 12 лет тюрьмы

Прокурором Смирныховского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего местного жителя. Ему вменяют п. «а,б» ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжено с оставлением места его совершения), передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Установлено, что 19 июля 2019 года обвиняемый, будучи нетрезвым, ехал на автомобиле по улице Железнодорожной в селе Первомайск Смирныховского района с пассажиром, не пристегнутым ремнями безопасности. В какой-то момент водитель не справился с управлением, вследствие чего машина съехала с моста через реку Мулейка, где опрокинулась.

В результате ДТП пассажир от полученных травм скончался на месте. Виновник с места происшествия скрылся, но позже был установлен и задержан полицейскими.

Обвиняемому грозит до 12 лет тюрьмы с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.