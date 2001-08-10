Тихоокеанское
информационное агентство
12 Сентября 2019
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12:30, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Молодая девушка погибла в ДТП в Углегорском районе

Сегодня, 12 сентября, в четвертом часу утра на автодороге «Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск» произошло смертельное ДТП.

Как ТИА "Острова" рассказали в областном УГИБДД, на 324-м километре трассы неустановленный водитель автомобиля «Тойота Креста» выбрал скорость, не обеспечивающую постоянного контроля за машиной, вследствие чего не справился с ее управлением. Легковушка съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП 21-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи, трое пассажиров получили телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

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