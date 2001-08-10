Водитель внедорожника погиб при ДТП на севере Сахалина

Авария с летальным исходом произошла в Александровск-Сахалинском вчера днем, 12 сентября. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

По предварительным данным, 55-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado двигался по автодороге «Тымовское – Александровск-Сахалинский». На 47-ом километре он не учел дистанцию до движущегося впереди автомобиля Hyundai HD-370 и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП, водитель «Лэнд Крузера» скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи, а его 42-летний пассажир получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка, отмечают в ведостве.