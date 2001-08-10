Южносахалинцы хотели взять кредит, но лишились своих денег

Вчера, 12 сентября, в полицию Южно-Сахалинска поступило заявление от 35-летнего местного жителя. Он рассказал правоохранителям, что путем обмана мошенники похитили у него крупную сумму денег. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу региональное УМВД.

В беседе с оперативниками мужчина пояснил, что ему на мобильный телефон пришло смс о том, что ему одобрен кредит. После клика на ссылку в сообщении у него высветилось окно с предложением установить программу одного из банков, где требовалось заполнить личные данные. После заполнения анкеты с ним связался аферист и представился сотрудником банка. Он сообщил, что его заем одобрен. Чтобы получить деньги, необходимо внести страховой взнос, а также оплатить доставку кредитной карты. Поверив мошеннику, заявитель несколькими операциями перевел ему 213 тысяч рублей, но кредита так и не дождался. Попытки перезвонить злоумышленнику оказались бесполезными, так как его телефон уже был недоступен.

Аналогичная ситуация произошла и с женщиной 53-х лет. Гражданка тоже заполнила анкету на получение кредита. Как и в первом случае ей на мобильный телефон позвонил якобы сотрудник банка. Он также предложил потерпевшей оплатить страховку, после чего кредит сразу должен был поступить ей на банковский счет. Женщина произвела три перевода на счет афериста, но никакой заем не получила. Ущерб составил более 68 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Правоохранители ищут лиц, причастных к преступлениям, отмечают в ведомстве.