Серийного грабителя задержали в Южно-Сахалинске

Сотрудники уголовного розыска южно-сахалинского УМВД задержали 53-летнего местного жителя, подозреваемый не менее чем в двух грабежах. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее в полицию областного центра начали поступать заявления от горожан. Люди рассказали, что на них нападал неизвестный мужчина, срывал с тела золотые украшения и скрывался.

Предварительно установлено, что злоумышленник намеренно выискивал потерпевших, которые не могли оказать ему сопротивления. Так, например, подозреваемый приметил одну из женщин, которая возвращалась с покупкамидомой. Дождавшись, когда за его действиями никто не будет наблюдать, он резко подбежал к горожанке, сорвал с ее шеи украшения и скрылся.

Краденое имущество он сдавал в ближайший ломбард, а получение деньги тратил по своему усмотрению.

- Уважаемые граждане! Если вы пострадали от действий указанного злоумышленника, просьба обратиться по телефонам 8 (4242) 789-439 и 8-962-100-69-96, - отмечают в УМВД.