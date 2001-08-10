На Сахалине экс-работница почтового отделения присвоила себе почти два миллиона рублей

Анивские следователи возбудили уголовное дело в отношении 23-летней жительницы Новотроицкого. Ее подозревают в присвоении денег в особо крупном размере, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Ранее в полицию Анивы поступила информация о том, что после ревизии в местном почтовом отделении обнаружилась крупная недостача. По словам руководителя филиала компании, к преступлению может быть причастен один из сотрудников. Позже эта версия подтвердилась.

Установлено что подозреваемая являлась материально-ответственным лицом. В соответствии с должностными инструкциями, она после окончания рабочего дня должна была забирать из кассового аппарата выручку, расписываться в соответствующем журнале и относить деньги в банковскую ячейку. Вместо этого, злоумышленница вносила ложную информацию о выручке, брала из кассы часть денег и распоряжалась ими по своему усмотрению. Таким образом, с апреля по август 2019 года, девушка присвоила себе почти два миллиона рублей.

Молодая преступница раскаялась в содеянном и дала признательные показания. Она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Девушке грозит до десяти лет лишения свободы.