Преступная группа делала поддельные документы мигрантам на Сахалине
Сотрудники регионального управления ФСБ пресекли деятельность семи сахалинцев, причастных к организации незаконной миграции. В рамках возбужденных в отношении них уголовных дел им предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, передает ТИА "Острова" со ссылкой на ведомство.
По версии следствия, преступники организовали массовое изготовление и сбыт фиктивных трудовых и гражданско-правовых договоров
с подставными юридическими и физическими лицами. Поддельные документы использовались для предоставления в органы по вопросам миграции с целью незаконного продления сроков пребывания иностранцев на территории России. Стоимость услуги достигала 30 тысяч рублей за один пакет документов. Ей воспользовались не менее 1000 иностранцев.
При проведении обысков по местам проживания злоумышленников обнаружены и изъяты фиктивные трудовые договоры, печати, паспорта и иные документы иностранных граждан, компьютерная техника.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.
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