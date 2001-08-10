Мужчина утонул в Охотском море

Вчера, 16 сентября, оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС поступила информация о том, что в районе устья реки Мануй, в Охотском море перевернулась резиновая лодка, в которой находились двое человек. В результате женщине удалось добраться до берега, а мужчина утонул.

Следует отметить что они оба были одеты в рыбацкие костюмы. По мнению сотрудников МЧС это и стало причиной того, что мужчину утянуло под воду, так как вода, набравшаяся в спецодежду, его утяжеляет, не давая возможности выплыть. Спасательные жилеты в лодке отсутствовали. Тело утонувшего подняли рыбаки с рыболовецкого стана расположенного поблизости. Прибывшие на место происшествия медицинские работники констатировали смерть, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу МЧС.