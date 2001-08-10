Крышу пятиэтажного дома потушили в Александровск-Сахалинском

В ночь на 18 сентября в Александровск-Сахалинском загорелась крыша пятиэтажного дома №23, расположенного на улице Дзержинского. Сообщение об этом районному диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона поступило в 23:57, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС.

Первый пожарный расчет прибыл через две минуты. К моменту его прибытия наблюдалось горение крыши дома на общей площади 100 квадратных метров. Была произведена экстренная эвакуация 130 человек.

Пожар был локализован в 01.55. По предварительной информации огнем уничтожено 150 квадратных метров. В ликвидации последствий пожара задействованы 47 человек и 11 единиц техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. В доме проживало 130 человек (из них 26 детей), разместиться в ПВР развёрнутом в общежитие на базе Педогогического колледжа филиала СахГУ, согласилась семья из трёх человек. Остальные разместились у родственников и знакомых.