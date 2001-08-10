Южносахалинец хранил возле дома почти полкилограмма наркотиков
Сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков задержали подозреваемого в незаконном хранении запрещенных веществ в крупном размере. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу
При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что южносахалинец хранит на территории своего частного дома в Новоалександровске запрещенные к обороту вещества.
В ходе осмотра его жилища и придомовой территории правоохранители обнаружили и изъяли два полимерных пакета и стеклянную банку, которые были наполнены веществом растительного происхождения со специфическим запахом, а также приспособление для курения. Все это было изъято.
Как показало исследование, изъятое является марихуаной. Её общий объем составил 450,8 граммов.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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