Тихоокеанское
информационное агентство
20 Сентября 2019
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Больше тонны кеты выловили браконьеры на севере Сахалина

Больше тонны кеты выловили браконьеры на севере Сахалина

В минувшую среду, 18 сентября, сахалинские пограничники пресекли деятельность группы браконьеров из восьми человек. Они незаконно добывали лососей в районе залива Пильтун Ногликского района, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального пограничного управления.

Злоумышленников задержали на территории рыбопромыслового участка ООО «Ирида». Вылов осуществлялся запрещенными орудиями добычи, без соответствующего разрешения.

Более тонны кеты, три кунгаса, две рыболовные дрифтерные сети, восемь рыболовных костюмов изъяты. Предотвращенный ущерб составил около одного миллиона рублей.

В действиях задержанных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ.

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