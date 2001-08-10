Тихоокеанское
информационное агентство
24 Сентября 2019
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11:00, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Водитель мотоцикла пострадал при ДТП в Кировском

В минувшее воскресенье, 22 сентября, в селе Кировское Тымовского района произошло ДТП с участием мотоциклиста. Как сообщили ТИА "Острова" в областном УГИБДД, водитель неоформленного двухколесного транспорта без прав ехал по трассе «Южно-Сахалинск – Оха». В районе 480-го километра он не справивился с управлением, вследствие чего мотоцикл опрокинулся.

В результате происшествия, водитель получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

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