Медведь убил мужчину на севере Сахалина

Медведь убил человека в Смирныховском районе. Это произошло ночью 20 сентября на рыболовецком стане. На место трагедии сразу отправилась группа лесничих. Об этом рассказал заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Данила Дударев, передает ТИА "Острова" со ссылкой на ASTV.RU.

"Вчера вечером, на третьи сутки после трагедии, медведь снова вышел на тот же рыболовецкий стан к жилым постройкам. Оперативная группа, дежурившая все эти дни на месте происшествия, произвела вынужденный отстрел опасной особи. По следам удалось идентифицировать животное. Это 200-килограммовый медведь трех-четырех лет. Информации о случившемся крайне мало. Кроме того, что на крыльце постройки, где жили работники рыбацкого стана, оставили пищевые отходы. Специалисты надеются, что ситуация прояснится после запроса в полицию и опроса свидетеля", - отметил он.

Специалисты напоминают, что находясь в среде обитания бурого медведя нельзя терять бдительность, оставлять пищевые отходы и подкармливать зверей. Подробная инструкция, как избежать встречи с медведем и как себя вести, если это все-таки произошло, опубликована на сайте областного министерства лесного и охотничьего хозяйства.

Отметим, это первый в сезоне случай нападения медведя на человека со смертельным исходом в Сахалинской области.