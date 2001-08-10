Больше 260 человек эвакуировали с плавбазы в акватории Тихого океана
В акватории Тихого океана закончилась эвакуация экипажа плавбазы «Петр Житников». На данный момент эвакуация экипажа окончена. Спасенные 363 человека из 419 находившихся на борту были доставлены двумя рыболовными судами на плавбазу «Всеволод Сибирцев». 56 человек остались на судне в качестве аварийной команды для охлаждения переборок и для обеспечения живучести судна.
Как напомнили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, накануне, 24 сентября, от капитана-координатора Сахалинского МСПЦ в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация, что в акватории Тихого океана, в 48 км к юго-востоку от о. Итуруп, на плавбазе «Петр Житников» произошло возгорание тарных материалов в консервном цехе.
Из порта Корсакова вышло спасательное судно «Атлас». От острова Уруп выдвинулось спасательное судно «Преданный», а с Шикотана вышел пограничный сторожевой корабль.
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