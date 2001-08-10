Холмчанка купила партию несуществующих сигарет за 343 тысячи рублей

Вчера днем, 24 сентября, в полицию Холмска поступило заявление от 35-летней местной жительницы. Путем обмана неизвестный гражданин похитил у нее более 300 тысяч рублей.

Как ТИА "Острова" рассказали в региональном УМВД, в интернете женщина увидела объявление об оптовой продаже сигарет по низкой цене. Потерпевшую заинтересовало предложение, и она позвонила по указанному телефону. Ей ответил мужчина, представился сотрудником компании и предложил сразу же оформить заявку на приобретение партии. Кроме этого он пояснил, что требуется полная предоплата товара. Заявительницу это не смутило, и она перевела мошеннику 343 тысячи рублей. Как только деньги поступили на счет афериста он бросил трубку, удалил объявление и более на связь не выходил.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к данному деянию.