Неизвестный мужчина ограбил старушку в Южно-Сахалинске

Вчера вечером, 24 сентября, в полицию Южно-Сахалинска за помощью обратилась 70-летняя горожанка. Она рассказала стражам порядка, что на нее напал неизвестный мужчина и сорвал с шеи золотые украшения, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на региональное УМВД.

На розыск злоумышленника немедленно был ориентирован личный состав городской полиции. Через несколько часов он был установлен и задержан по "горячим" следам.

Предварительно установлено, что подозреваемый, находясь в районе улицы Ленина областного центра, увидел потерпевшую и обратил внимание на ее ювелирные украшения. В течении нескольких минут он следовал за ней, ожидая, чтобы вокруг не осталось свидетелей. В момент, когда женщина переходила железнодорожный переезд, он резко подбежал к ней, сорвал с шеи золотую цепочку и крестик, после чего скрылся. Краденное имущество он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил.

По данному факту возбуждено уголовное дело.