Украинского наркокурьера задержали полицейские в Южно-Сахалинске
Заместителем сахалинского транспортного прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Украины. Ему вменяют ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).
Как сообщили ТИА "Острова" в региональной транспортной прокуратуре, обвиняемый нашел в интернете вакансию наркокурьера. Он создал преступную группу, участники которой работали в соответствии со своими ролями. Так, организатор обязался передавать наркотики оптовыми партиями. После их получения подсудимый расфасовывал запрещенные вещества на мелкие партии и раскладывал их в тайники на территории Южно-Сахалинска.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обвиняемый был задержан полицейскими. На месте было обнаружено и изъято 16,75 грамм "синтетики".
Уголовное дело направлено в Холмский городской суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.
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