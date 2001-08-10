Киргиза поймали на наркоторговле в Южно-Сахалинске

Сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 20-летнего гражданина Киргизии. Он подозревается в незаконном сбыте наркотических веществ в крупном размере, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

Ранее оперативникам поступила информация, что иностранец занимается распространением на территории Южно-Сахалинска запрещённых веществ. В ходе личного досмотра злоумышленника сотрудники УКОН обнаружили при нем пластмассовую тару, внутри которой находился пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Проведенная экспертиза установила, что это наркотик синтетического происхождения.

Кроме этого, при дальнейших оперативных мероприятиях полицейские задержали двух потребителей дурмана, а также изъяли два тайника-закладки, которые гражданин подготовил для последующего сбыта. Всего в рамках операции стражи порядка изъяли более 50 грамм наркотика.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемый арестован.