Тихоокеанское
информационное агентство
27 Сентября 2019
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Больше килограмма марихуаны изъяли полицейские у сахалинца

Больше килограмма марихуаны изъяли полицейские у сахалинца

Сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 32-летнего жителя села Красногорск. Он подозревается в незаконном хранении наркотических средств каннабисной группы, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники выяснили, что островитянин занимается изготовлением запрещенных к обороту веществ, которые хранит в своем частном доме. При досмотре его жилища полицейские обнаружили на чердаке несколько вязанок засушенной конопли, а также ведро, две стеклянные банки и полимерный пакет с готовым дурманом. Общая масса найденной марихуаны составила 1 килограмм 228 грамм, что является крупным размером.

Злоумышленник специально вырастил в лесу наркосодержащие растения, чтобы изготовить из них наркотик для личного употребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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