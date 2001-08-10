Больше килограмма марихуаны изъяли полицейские у сахалинца
Сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 32-летнего жителя села Красногорск. Он подозревается в незаконном хранении наркотических средств каннабисной группы, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники выяснили, что островитянин занимается изготовлением запрещенных к обороту веществ, которые хранит в своем частном доме. При досмотре его жилища полицейские обнаружили на чердаке несколько вязанок засушенной конопли, а также ведро, две стеклянные банки и полимерный пакет с готовым дурманом. Общая масса найденной марихуаны составила 1 килограмм 228 грамм, что является крупным размером.
Злоумышленник специально вырастил в лесу наркосодержащие растения, чтобы изготовить из них наркотик для личного употребления.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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