Тихоокеанское
информационное агентство
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Возгорание на центральной котельной ликвидировали в Поронайске

Сегодня, 30 сентября, в 11.58 диспетчеру Поронайского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в помещении углеподачи центральной котельной на улице Дружбы. Первый пожарный расчет прибыл через 4 минуты. К моменту его прибытия наблюдалось горение ленты углеподачи и стен внутри помещения, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Возгорание было локализовано в 12.17, в 13.00 устранено открытое горение на площади 200 квадратных метров, а в 14:14 полностью ликвидировано. В настоящее время ведутся работы по проливке угля и конструкций. В тушении задействовано 12 человек и 5 единиц техники.

По предварительной информации погибших и пострадавших нет. Причины возгорания будут установлены после полной ликвидации пожара.

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