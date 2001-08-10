64,42|70,32|61,86
12:15, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
Двое велосипедистов попали под колеса автомобиля холмской трассе
Накануне утром, 29 сентября, на трассе «Южно-Сахалинск - Холмск» произошла авария с участием велосипедистов.
По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Toyota Alex ехал в южном направлении. В районе 19го километра автодороги он не справился с управлением, совершил наезд на двух велосипедистов, которые двигались по краю проезжей части в попутном направлении.
В результате ДТП, 33-летний и 36-летний мужчины получили телесные повреждения.
По данному факту проводится проверка, передает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное УГИБДД.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 09:10 Сегодня Накопительные пенсии скорректировали в Сахалинской области
- 09:30 Сегодня Проезд по железнодорожному переезду в Новоалександровске ограничат
10:00 Сегодня Работу нового фонтана продлили в Южно-Сахалинске
10:20 Сегодня Электровелосипеды презентовали в областном центре
- 12:30 26 Сентября Украинского наркокурьера задержали полицейские в Южно-Сахалинске
- 11:45 26 Сентября Таджикистанцу запретили покидать Сахалин, пока он не оплатит штраф
16:00 25 Сентября Стафилококк и кишечную палочку нашли в сахалинской икре
- 15:00 26 Сентября Трихинеллез обнаружил Россельхознадзор в туше медведя на Сахалине
20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 18:00 13 Сентября Перекрёсток Сахалинская - Некрасова закроют в областном центре
11:00 13 Сентября Южносахалинцы погрузятся в «Миры Мураками»
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
20:03 27 Сентября Профессиональный каюр, заводчик Алексей Ткаченко: Хочу возродить сахалинскую породу Карафуто-Кен
18:56 25 Сентября Преподаватель йоги Антон Гриньков: Сахалин для меня – это место силы
21:50 23 Сентября Экстремал Игорь Балла: Чтобы найти свое место, нужно постоянно развиваться
18:13 19 Сентября Фермер Артем Одинцов: Мы хотим обеспечивать сахалинцев клубникой круглый год
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?