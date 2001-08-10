Тихоокеанское
информационное агентство
30 Сентября 2019
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12:15, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Двое велосипедистов попали под колеса автомобиля холмской трассе

Накануне утром, 29 сентября, на трассе «Южно-Сахалинск - Холмск» произошла авария с участием велосипедистов. 

По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Toyota Alex ехал в южном направлении. В районе 19го километра автодороги он не справился с управлением, совершил наезд на двух велосипедистов, которые двигались по краю проезжей части в попутном направлении.

В результате ДТП, 33-летний и 36-летний мужчины получили телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка, передает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное УГИБДД.

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