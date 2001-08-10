Санитарку Кировского дома-интерната подозревают в смерти воспитанницы

Следователи возбудили уголовное дело в отношении палатной санитарки Кировского детского дома-интерната, расположенного в Тымовском районе. Она подозревается в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ)

Как ТИА "Острова" рассказали в областном следкоме, инцидент произошел воскресным утром, 29 сентября. Сотрудница отделения милосердия дома-интерната отнесла несовершеннолетнюю в ванную, включила воду и пошла в другую комнату за памперсами и пеленкой. Вернувшись, женщина заметила, что из крана течет горячая вода. Увидев у 15-летней девочки ожоги, она вызвала скорую помощь. Медики отвезли подростка в больницу, где та скончалась от ожогового шока.

- Учитывая, что ребенок скончался в медицинском учреждении, также будет дана оценка действиям врачей, которые оказывали несовершеннолетней первую медицинскую помощь, - отмечают в ведомстве.

В настоящее время следователями изъята вся необходимая медицинская документация, проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.