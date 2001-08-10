На Сахалине уволена санитарка, подозреваемая в смерти ребенка

Губернатор Валерий Лимаренко поручил провести служебную проверку в Кировском детском доме-интернате для умственно отсталых детей. Ее итогом стало принятие ряда кадровых решений – помимо увольнения санитарки, отстранена от обязанностей и.о. директора учреждения, выговор объявлен заведующему отделением «Милосердие», сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального правительства.

– Это ужасная ситуация. Погибла беззащитная девочка. Из-за чудовищной халатности. Чтобы предотвратить повторения подобного, необходимо усилить контроль во всех островных домах-интернатах. Сегодня было проведено экстренное совещание в режиме ВКС с руководителями социальных учреждений региона. Им даны особые указания по дальнейшей работе, – отметил Валерий Лимаренко.

Также по факту смерти ребенка из Кировского детского дома-интерната проводится прокурорская проверка, возбуждено уголовное дело.

Отметим, о смерти ребенка в Тымовском районе стало известно сегодня. По версии следствия, сотрудник отделения «Милосердие» отнесла несовершеннолетнюю в ванну и оставила её под горячей водой. Увидев у девочки ожоги, санитарка вызвала скорую помощь, которая отвезла пострадавшую в ЦРБ. В медицинском учреждении воспитанница детского дома скончалась.