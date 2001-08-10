Тихоокеанское
информационное агентство
3 Октября 2019
Сегодня 02:30
65,44|71,47|61,04
Три участка дорог в 22-м микрорайоне Южно-Сахалинска временно закроют
16:00, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Юный бомж ограбил мужчину на остановке в Новоалександровске

В дежурную часть Южно-Сахалинска поступило заявление от 53-летнего жителя Новоалександровска. Мужчина сообщил полицейским, что неизвестный молодой человек подошел к нему на остановке и попросил позвонить. Когда мужчина достал телефон, юноша вырвал его из рук и сбежал.

Правоохранители установили все обстоятельства происшествия и личность злоумышленника. Им оказался 22-летний парень без определенного места жительства. Кроме того, он уже попадал в поле зрения полиции и имеет в прошлом несколько судимостей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?