Юный бомж ограбил мужчину на остановке в Новоалександровске

В дежурную часть Южно-Сахалинска поступило заявление от 53-летнего жителя Новоалександровска. Мужчина сообщил полицейским, что неизвестный молодой человек подошел к нему на остановке и попросил позвонить. Когда мужчина достал телефон, юноша вырвал его из рук и сбежал.

Правоохранители установили все обстоятельства происшествия и личность злоумышленника. Им оказался 22-летний парень без определенного места жительства. Кроме того, он уже попадал в поле зрения полиции и имеет в прошлом несколько судимостей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.