Тихоокеанское
информационное агентство
3 Октября 2019
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13:30, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец пытался подкупить полицейского

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летнего сахалинца. Ему вменяют п «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ «дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий и бездействия, в крупном размере». Об этом ТИА "Острова" сообщили в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте.
 
Следствием установлено, что в августе 2019 года обвиняемый за прекращение процессуальной проверки в отношении возглавляемого им коммерческого предприятия и принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела, предложил 300 тысяч рублей сотруднику Сахалинского линейного отдела МВД России на транспорте. Сотрудник полиции доложил о поступившем предложении своему руководству. 
 
Передача взятки проходила под контролем оперативных служб. Злоумышленника арестовали.
 
Сейчас в отношении него избрана мера пресечения в виде запрета на совершение определенных действий. Кроме того, в ходе следствия в целях обеспечения исполнения приговора наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 5 млн рублей.
 
Уголовное дело направлено в суд.

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