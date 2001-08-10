Сахалинец пытался подкупить полицейского

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летнего сахалинца. Ему вменяют п «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ «дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий и бездействия, в крупном размере». Об этом ТИА "Острова" сообщили в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте.

Следствием установлено, что в августе 2019 года обвиняемый за прекращение процессуальной проверки в отношении возглавляемого им коммерческого предприятия и принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела, предложил 300 тысяч рублей сотруднику Сахалинского линейного отдела МВД России на транспорте. Сотрудник полиции доложил о поступившем предложении своему руководству.

Передача взятки проходила под контролем оперативных служб. Злоумышленника арестовали.

Сейчас в отношении него избрана мера пресечения в виде запрета на совершение определенных действий. Кроме того, в ходе следствия в целях обеспечения исполнения приговора наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд.