Тихоокеанское
информационное агентство
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16:00, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Дом и хозпостройки сгорели в Холмском районе

Сегодня утром, 4 октября, в 9.40 диспетчеру Холмского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в селе Яблочное на улице Рабочей. Первый пожарный расчет прибыл через 5 минут. К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение дома и хозяйственных построек. Всего огнем повреждено 70 квадратных метров.

Возгорание было локализовано в 09.57, а в 11.33 полностью ликвидировано. В тушении было задействовано 6 человек и 2 единицы техники. По предварительной информации погибших и пострадавших нет, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

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