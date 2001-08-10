Дом и хозпостройки сгорели в Холмском районе

Сегодня утром, 4 октября, в 9.40 диспетчеру Холмского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в селе Яблочное на улице Рабочей. Первый пожарный расчет прибыл через 5 минут. К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение дома и хозяйственных построек. Всего огнем повреждено 70 квадратных метров.

Возгорание было локализовано в 09.57, а в 11.33 полностью ликвидировано. В тушении было задействовано 6 человек и 2 единицы техники. По предварительной информации погибших и пострадавших нет, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.