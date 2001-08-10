Сотрудника мэрии Южно-Сахалинска уволили за недостойное поведение

За поведение, порочащее честь администрации города Южно-Сахалинска, уволен сотрудник одного из управлений муниципалитета. Инцидент с участием специалиста МКУ «Управление жилищной политики» произошёл накануне в одном из ночных заведений города, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Сотрудник нецензурно оскорблял представителей охраны, манипулировал своим служебным положением. Видео, на котором запечатлены все эти действия, сейчас распространяется в социальных сетях.

Администрация города сообщает, что сегодня этот сотрудник был незамедлительно приглашён на беседу к руководителю учреждения. Его поведение и действия признаны порочащими администрацию областного центра и недостойными служащего муниципалитета.

Сотрудник осознал свою вину и написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Заявление было незамедлительно удовлетворено.

Позиция администрации Южно-Сахалинска однозначная: такое поведение, даже в нерабочее время - недопустимо для всех сотрудников муниципалитета.