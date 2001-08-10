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17:30, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Группу браконьеров задержали полицейские на севере Сахалина
Сотрудники управления уголовного розыска регионального УМВД задержали с поличным группу браконьеров на реке Тымь Ногликского района. Для незаконного промысла подозреваемые использовали лодки, с которых раскидывали по реке закидные невода. К моменту обнаружения стражами порядка они успели добыть более 100 особей кеты, а также два хвоста краснокнижной таймени.
Общий ущерб, причиненный государству, составил свыше 400 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.
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