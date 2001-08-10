Двух мужчин осудили в Невельске за браконьерство

Невельский городской суд вынес приговор двум местным браконьерам. Об этом передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального Пограничного управления.

Установлено, что в мае злоумышленники незаконно выловили рыбу лососевых пород. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. При задержании браконьеры оказали стражам порядка сопротивление, а в дальнейшем начали угрожать расправой.

В судебном заседании сахалинцы согласились с предъявленными обвинениями и признали вину. Им назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно, с испытательным сроком на 2 года.