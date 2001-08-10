Стрельба помогла корсаковским полицейским остановить нарушителя

Вчера вечером, 8 октября, во время несения службы инспекторы ДПС ОГИБДД по Корсаковскому району попытались остановить иномарку без госномеров. На действия полицейских водитель не отреагировал и поехал дальше с большей скоростью. Стражи порядка отправились за ним. После неоднократных предупреждений сотрудниками полиции применили табельное оружие. Только после этого автомобиль был остановлен.

Как выяснилось, иномаркой управлял 18-летний житель Корсакова. Согласно базе данных ГИБДД, он не имел водительских прав.

Для дальнейшего разбирательства, вышеуказанный гражданин был доставлен в дежурную часть Корсакова. Там в отношении юноши были составлены протоколы об административных правонарушениях, сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на региональное УМВД.