Тихоокеанское
информационное агентство
10 Октября 2019
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13:00, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Стрельба помогла корсаковским полицейским остановить нарушителя

Вчера вечером, 8 октября, во время несения службы инспекторы ДПС ОГИБДД по Корсаковскому району попытались остановить иномарку без госномеров. На действия полицейских водитель не отреагировал и поехал дальше с большей скоростью. Стражи порядка отправились за ним. После неоднократных предупреждений сотрудниками полиции применили табельное оружие. Только после этого автомобиль был остановлен.

Как выяснилось, иномаркой управлял 18-летний житель Корсакова. Согласно базе данных ГИБДД, он не имел водительских прав.

Для дальнейшего разбирательства, вышеуказанный гражданин был доставлен в дежурную часть Корсакова. Там в отношении юноши были составлены протоколы об административных правонарушениях, сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на региональное УМВД.

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