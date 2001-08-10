Семь млн рублей штрафа заплатит сахалинец за дачу взятки

Южно-Сахалинский городской суд постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в даче взятки должностному лицу в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ), сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональную транспортную прокуратуру.

Установлено, что виновный хранил по месту своего жительства свыше трех тысяч литров лососевой икры без документов, подтверждающих законность её производства. Товар предназначался для продажи.

В октябре прошлого года товар обнаружили сотрудники транспортной полиции в ходе оперативных мероприятий. Для прекращения проводимой проверки он передал полицейским взятку в размере одного миллиона рублей.

Суд назначил взяткодателю наказание в виде семи лет колонии строгого режима и штрафа в размере 7 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу.