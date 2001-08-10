Семья полицейских задержала подозреваемого в убийстве на Сахалине
Вечером 4 октября в полицию Корсакова поступило сообщение о том, что в селе Озерске в одном из жилых домов по улице Центральной произошла драка с убийством. На место была направлена следственно-оперативная группа. Поскольку Озерск находится далеко от райцентра, и приезд полиции мог занять около получаса, дежурный связался с проживающей в этом же селе сотрудницей – экспертом-криминалистом, капитаном полиции Оксаной Болгаровой, у которой в этот день был выходной. Он сообщил ей о произошедшем и попросил проследить, чтобы присутствующие на месте убийства свидетели не «затоптали» место происшествия и случайно не уничтожили улики.
Как сообщили ТИА "Острова" в областном УМВД, не теряя времени, Оксана Болгарова направилась по указанному ей адресу. Вместе с ней поехал ее супруг - Андрей Болгаров, который также много лет прослужил участковым уполномоченным полиции и сейчас находится на пенсии по выслуге лет.
Прибыв на место супруги обнаружили, что в квартире действительно произошло убийство. Между потерпевшим и хозяином квартиры возник конфликт, во время которого последний ударил потерпевшего ножом в грудь, а затем скрылся.
Андрей Болгаров вызвался отвезти медиков, которые проводили осмотр трупа, а Оксана Владимировна осталась, чтобы дождаться коллег.
Однако, как только супруг уехал, на место вернулся сам злоумышленник. Мужчина был сильно пьян и вел себя агрессивно. Понимая, что гражданин может напасть на нее или присутствующих соседей, или же снова сбежать, Оксана Болгарова попыталась осторожно вывести злоумышленника на разговор, чтобы потянуть время до момента, пока не вернется муж или не приедет следственно-оперативная группа. К счастью, через несколько минут вернулся супруг. Он быстро оценил остановку и, применив приемы самбо, задержал злоумышленника.
После супруги Болгаровы передали его прибывшим на место сотрудникам полиции.
В настоящий момент подозреваемый заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело.
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