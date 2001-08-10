Тихоокеанское
информационное агентство
11 Октября 2019
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14:30, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Южносахалинец обокрал магазин, в котором работал

Южносахалинец обокрал магазин, в котором работал

В южно-сахалинскую полицию обратилась сотрудница одного из местных магазинов цифровой техники. Женщина сообщила, что ею была обнаружена недостача дорогостоящего товара. Пропали три мобильных телефона, гарнитура и два жестких диска.

Как ТИА "Острова" сообщили в региональном УМВД, в ходе разбирательства было установлено, что к краже причастен 21-летний кладовщик этого же магазина. Имея доступ к товару, злоумышленник вынес имущество, которым впоследствии распорядился по своему усмотрению.

Стоимость ущерба составила 192 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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