Тихоокеанское
информационное агентство
11 Октября 2019
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17:30, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Островная компания заплатила китайцам 4 млн рублей, но товара не получила

Нарушение валютного законодательства рыболовецкой компанией выявила сахалинская таможня. Компания перевела на счет китайской фирмы 4,3 млн рублей за судовое оборудование, которое не получила.

Контракт на поставку гидролокатора компания заключила с китайской фирмой. Проверка исполнения валютного законодательства показала, что товар поставлен не был, в то время как деньги на счет поставщика заказчик перевел.

В отношении иностранной компании возбуждено дело об административном правонарушении, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального таможенного управления.

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