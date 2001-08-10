64,74|71,30|58,65
17:30, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Островная компания заплатила китайцам 4 млн рублей, но товара не получила
Нарушение валютного законодательства рыболовецкой компанией выявила сахалинская таможня. Компания перевела на счет китайской фирмы 4,3 млн рублей за судовое оборудование, которое не получила.
Контракт на поставку гидролокатора компания заключила с китайской фирмой. Проверка исполнения валютного законодательства показала, что товар поставлен не был, в то время как деньги на счет поставщика заказчик перевел.
В отношении иностранной компании возбуждено дело об административном правонарушении, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального таможенного управления.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 15:00 4 Октября Ряд ограничений ждет южносахалинцев в эти выходные
- 16:00 4 Октября Дом и хозпостройки сгорели в Холмском районе
17:00 4 Октября Два автобусных павильона появились в Лиственничном
- 18:00 4 Октября Миллион рублей задолжал сахалинец своим детям
- 18:00 13 Сентября Перекрёсток Сахалинская - Некрасова закроют в областном центре
11:00 13 Сентября Южносахалинцы погрузятся в «Миры Мураками»
15:00 19 Сентября Пять районов Сахалина пополнились мобильными стоматологиями
13:30 26 Сентября Сахалинцы смогут примерить образ любимого театрального героя
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
19:59 Вчера Предприниматель и экс-хоккеист Федор Храпак: На Сахалине много возможностей
20:13 1 Октября Ботаник-любитель Ольга Асеева: На Сахалине и Курилах уникальная природа
20:03 27 Сентября Профессиональный каюр, заводчик Алексей Ткаченко: Хочу возродить сахалинскую породу Карафуто-Кен
18:56 25 Сентября Преподаватель йоги Антон Гриньков: Сахалин для меня – это место силы
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?