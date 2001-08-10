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17:30, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Сахалинка решила заработать на бирже, но лишилась миллиона рублей
Мошенник обманул жительницу Холмска на миллион рублей. Как сообщает ASTV.RU, об этом полиции портового города рассказала сама пострадавшая.
По словам холмчанки, ей на телефон позвонил неизвестный и предложил поиграть на бирже. Женщина согласилась. Позже преступник уговорил ее взять кредит, что сахалинка и сделала. Все деньги она хранила на банковской карте.
Во время переписки с мошенником в интернете островитянка сообщила ему номер своей карты со сбережениями и трехзначный код безопасности. Через некоторое время деньги списались. Общая сумма ущерба составила 1 миллион 92 тысячи рублей.
По признакам мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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