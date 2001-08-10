Заблудившуюся пару эвакуировали спасатели с пика Чехова

Вечером в субботу, 12 октября, в региональный филиал Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России (ПСО) поступила информация о том, что днем мужчина и женщина отправились на пик Чехова, сбились с тропы и заблудились, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального ПСО МЧС России.

Дежурная смена Сахалинского ПСО в составе четырех спасателей, одной единицы техники выехала в район поиска. К 22.00 они достигли вершины пика и приступили к обследованию склонов. После 1,5 часов поиска спасатели заметили свет, предположительно, от костра. К этому времени появилась сотовая связь, стал доступен телефон пострадавших.

Спускаться со склона по направлению к костру было слишком опасно. Тогда спасатели приняли решение привлечь дополнительную поисково-спасательную группу.

Рано утром 13 октября вторая группа в составе шести спасателей и одной единицы техники прибыла в район поиска с другого направления (со стороны реки Бурея). Они обследовали более 17 километров горно-лесистой местности и в 10.15 обнаружили пропавших, эвакуировали их с горы. Пара была в порядке, от медицинской помощи туристы отказалась.