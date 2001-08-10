Наркоторговца задержали с поличным в Южно-Сахалинске

Сотрудники регионального УФСБ пресекли деятельность гражданина, причастного к незаконному сбыту наркотических средств. В рамках спецоперации 22-летнего жителя Южно-Сахалинска задержали с поличным при подготовке партии тайниковых закладок. Их он собирался продавать через интернет.

Как ТИА "Острова" рассказали в пресс-службе ведомства, в ходе личного досмотра было обнаружено вещество массой не менее 99,5 граммов. Экспертным исследованием установлено, что изъятое - синтетический наркотик N-метилэфедрона.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник находится под стражей.