Тихоокеанское
информационное агентство
15 Октября 2019
Сегодня 07:31
64,37|70,93|60,11
Участок улицы Сахалинской в областном центре закроют для движения
15:30, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Наркоторговца задержали с поличным в Южно-Сахалинске

Наркоторговца задержали с поличным в Южно-Сахалинске

Сотрудники регионального УФСБ пресекли деятельность гражданина, причастного к незаконному сбыту наркотических средств. В рамках спецоперации 22-летнего жителя Южно-Сахалинска задержали с поличным при подготовке партии тайниковых закладок. Их он собирался продавать через интернет.

Как ТИА "Острова" рассказали в пресс-службе ведомства, в ходе личного досмотра было обнаружено вещество массой не менее 99,5 граммов. Экспертным исследованием установлено, что изъятое - синтетический наркотик N-метилэфедрона. 

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник находится под стражей.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?