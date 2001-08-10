Тихоокеанское
информационное агентство
16 Октября 2019
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14:00, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Серийных воров и угонщиков задержали в областном центре

Сотрудники уголовного розыска регионального УМВД задержали двоих жителей областного центра, подозреваемых в серии квартирных краж и угонов. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как установили полицейские, злоумышленники, преимущественно ночью, намеренно ходили по подъездам жилых домов и дергали ручки дверей. Из коридоров квартир, которые оказывались незапертыми, они похищали сумки, личные вещи, банковские карты и ключи от автомобилей, которые потом угоняли. Также оперативники выяснили, что два аналогичных преступления молодые люди совершили год назад.

В настоящий момент подозреваемый - 24-летний ранее неоднократно судимый молодой человек, арестован. Его 25-летний подельник находится под подпиской о невыезде.

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