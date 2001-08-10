Пожилая сахалинка наткнулась на грабителей в своей квартире

Сотрудники полиции Поронайска по "горячим" следам задержали подозреваемых в ограблении пенсионерки.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе областного УМВД, накануне вечером, 15 октября, в дежурную часть городской полиции поступило сообщение от 65-летней местной жительницы. Она рассказала, что ее обокрали.

Женщина сообщила, что пришла домой, а там уже находились четверо неизвестных ей мужчин, они обыскивали комнаты. Злоумышленники усадили испуганную женщину на стул, а затем вынесли из ее квартиры телевизор, два мобильных телефона, золотые украшения и другое ценное имущество. После их ухода потерпевшая обратилась в полицию.

Злоумышленников удалось задержать по "горячим" следам. Часть похищенного была при задержанных, остальное обнаружили в квартире одного из фигурантов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Преступникам грозит до семи лет.