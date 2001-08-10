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12:40, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
Женщина погибла под колесами авто на корсаковской трассе
Смертельное ДТП произошло поздним минувшим вечером на корсаковской трассе. Как ТИА "Острова" сообщили в региональном УГБИДД, 33-летний водитель Toyota Town Ace двигался по автодороге в сторону портового города. На 33-м километре он сбил на 43-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости.
Сахалинка получила серьезные травмы, от которых скончалась на месте до приезда медиков.
Водитель место аварии покинул, однако полицейские оперативно установили его личность. По данному факту проводится проверка.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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