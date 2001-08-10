Тихоокеанское
информационное агентство
18 Октября 2019
Сегодня 13:54
64,01|70,90|59,07
Холодной воды не будет завтра на севере Южно-Сахалинска
10:25, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Поезд столкнулся с автомобилем в Холмском районе

Поезд столкнулся с автомобилем в Холмском районе

ДТП с участием машины и локомотива произошло в селе Костромском Холмского района. Как ТИА "Острова" рассказали в региональном УГИБДД, накануне днем 44-летний водитель Daihatsu Terios ехал в западном направлении по улице Центральной

По предварительным данным, в районе дома №18 он выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, вследствие чего произошло столкновение с маневровым локомотивом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но это не помогло.

В результате водитель автомобиля получил телесные повреждения.

Фото: ОАО "РЖД"

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?