Поронайские школьники избили одноклассницу, напомнившую учителю о домашнем задании

Следователи поронайского межрайонного следственного отдела начали доследственную проверку по информации СМИ «Сахалинские школьники избили одноклассницу, которая напомнила учителю о домашнем задании» по ст. 293 УК РФ – халатность, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на областной следком.

В ходе проверки будет дана оценка действиям руководства школы, на территории которой произошел инцидент.

С учетом общественного резонанса, а также в целях необходимости тщательного выяснения всех обстоятельств происшествия, следственными органами перед прокуратурой инициирован вопрос об изъятии материала из полиции и передачи его для проведения дальнейшей проверки в региональный следком.