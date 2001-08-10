Погорельцам из Березняков окажут материальную помощь

Глава региона Валерий Лимаренко поручил оперативно оказать помощь пострадавшим при пожаре в селе Березняки. Он распорядился организовать размещение и питание людей, а также ускорить оказание им материальной помощи. Первые выплаты планируется начать уже сегодня, 18 октября, пишет ТИА «Острова» со ссылкой на региональное правительство.

– Сейчас необходимо быстро и без проволочек определить социальный статус семей, проживающих в сгоревших домах, и обеспечить их поддержкой. В случае необходимости оказать дополнительную материальную помощь, – отметил губернатор.

Жильцы пострадавших домов размещены в оздоровительно-досуговом центре "Юбилейный". На месте работает заместитель председателя Владимира Сидоренко. Утром 18 октября Валерий Лимаренко совместно с представителями администрации Южно-Сахалинска Валерий Лимаренко встретится с погорельцами, чтобы определить, какую помощь требуется оказать.

Сгоревшие дома ранее были определены как ветхие и аварийные. Проживающих в них людей планировалось переселить в новостройки, возведение которых уже ведется. Их сдача в эксплуатацию запланирована в первом квартале 2020 года.

Напомним, что сегодня в 18.34 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании двух двухэтажных деревянных домов в планировочном районе Березняки. Первый пожарный расчет прибыл через 7 минут. К этому времени горели два многоквартирных дома, хозпостройки и гаража на общей площади 300 кв.м. Жильцы из домов эвакуировались самостоятельно до прибытия огнеборцев.

Пожар был локализован в 20:04. В тушении задействовано 21 человек и 5 единиц техники.