Медведица напала на двух курильчан

Сегодня, 18 октября, рано утром в оперативные службы Южно-Курильского района поступило сообщение о том, что в районе бывшего поселка Космодемьянский на двух местных жителей напала медведица. Об этом передает ТИА "Острова" со ссылкой на ASTV.RU.

По предварительной информации, она была с двумя медвежатами. От хищницы пострадали 36-летний и 37-летний мужчина. Один из них сейчас находится в состоянии комы - медведица нанесла ему множество травм и оттащила его на несколько метров. У второго мужчины - ссадины.

Как рассказал АSTV.RU заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Данила Дударев, лесничество направило на место событий оперативную группу. Район тщательно обследуют.

«Вынужденный отстрел будет произведен только в случае встречи агрессии со стороны медведицы по отношению к людям.

Следы на месте встречи людей с медведицей говорят не только о факте защиты медвежат, но и о нетипичном поведении, длительной борьбе с человеком. При том, что обычно при защите потомства медведицы стараются скорее укрыться от опасности после короткой атаки. Такое нетипичное поведение чаще встречается у молодых неопытных медведиц», - говорит Данила Дударев.