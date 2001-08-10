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09:50, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Трехлетний малыш погиб под колесами авто в Шебунино
Смертельное ДТП произошло в селе Шебунино Невельского района в минувшую субботу, 19 октября.
Как рассказали ТИА "Острова" в региональном УГИБДД, в седьмом часу вечера 39–летний водитель автомобиля Toyota Harrier при начале движения по двору дома № 1 первого Дачного переулка сбил трёхлетнего ребёнка. Малыш играл там без сопровождения взрослых.
Ребенок получил травмы, не совместимые с жизнью. Он умер на месте до приезда медиков.
По данному факту проводится проверка.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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